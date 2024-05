Mafia | Procuratore Palermo - ' politica non arretri su legislazione antimafia' **

(Di sabato 18 maggio 2024), 18 mag. (Adnkronos) - "Lafaccia le sue scelte ma consapevoli che sullanon si può arretrare di un centimetro perché, altrimenti, lo sviluppo invasivo delle organizzazioni mafiose ce lo troviamo sotto casa immediatamente". Lo ha detto ilcapo diMaurizio de Lucia intervenendo al convegno 'Mafie e antimafie oggi' in corso a

AGI - Un comitato di interessi a Palermo , formato da amministratori pubblici, massoni e mafiosi, per la realizzazione di un centro commerciale. Tre gli arresti dei carabinieri del Comando provinciale di Palermo , su richiesta della Dda (uno in ...

Sicilia: Anci, in 4 anni popolazione dimunuita del 1,93% - Sicilia: Anci, in 4 anni popolazione dimunuita del 1,93% - (ANSA) - palermo, 18 MAG - Il Sicilia, dal 2019 al 2023, la popolazione è diminuita dell'1,93%. I numeri evidenziano un andamento negativo di oltre 94 mila abitanti. Le uniche province in controtenden ...

“Privatizzare mette a rischio migliaia di posti di lavoro”, protestano i dipendenti di Poste Italiane - “Privatizzare mette a rischio migliaia di posti di lavoro”, protestano i dipendenti di Poste Italiane - Protestano i lavoratori siciliani di Poste Italiane. Il sit-in in Prefettura. I sindacati dicono no all'ingresso di privati.

Pd Sicilia alla prova delle Europee, la mappa del voto tra i big del partito - Pd Sicilia alla prova delle Europee, la mappa del voto tra i big del partito - palermo – Il minimo comun denominatore è il sostegno compatto a Elly Schlein. Per il Pd siciliano che si avvicina alle elezioni europee il voto sulla segretaria capolista è un dogma davanti al quale ...