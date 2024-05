Chico Forti tornato in Italia - iter per il rientro concluso in tempi record

(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) – L'imprenditore trentino da tempo detenuto in Florida,, è rientrato in. È atterrato questa mattina con volo dell’Aeronautica Militare all’aeroporto militare di Pratica di Mare, dove ha incontrato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che lo scorso marzo in occasione della sua missione dnegli Stati Uniti aveva ottenuto il consenso al L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

AGI - Chico Forti è atterrato in Italia . Ad attenderlo all'aeroporto di Pratica di Mare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni . Il 65enne condannato all'ergastolo negli Usa per omicidio, (che ha già scontato 24 anni di pena in Florida) verrà ...

Il rientro di Chico Forti "è per noi una grande soddisfazione dopo una battaglia durata come una guerra punica. A noi basta che oggi sia in Italia, ora il percorso è in discesa". Lo ha detto all'ANSA lo zio, Gianni Forti . "È certamente una grande ...

"Ora liberiamo Salis". Bonelli usa il caso Forti per far campagna elettorale - "Ora liberiamo Salis". Bonelli usa il caso forti per far campagna elettorale - chico forti torna in Italia dopo ventiquattro anni di detenzione in un carcere della Florida. Un successo diplomatico italiano, per il quale il premier Giorgia Meloni non ha nascosto la propria ...

Chico Forti torna in Italia, la premier Meloni lo incontra a Pratica di Mare: “Fiera del lavoro del Governo italiano” - chico forti torna in Italia, la premier Meloni lo incontra a Pratica di Mare: “Fiera del lavoro del Governo italiano” - Dopo il ritorno in Italia di chico forti, che sconterà qui il resto della sua pena, la premier Giorgia Meloni lo ha incontrato a Pratica di Mare: "Ringraziamo gli Usa per la collaborazione".