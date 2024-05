Delirio in Parlamento Durante la rissa - un deputato ruba schede elettorali e scappa per impedire il voto VIDEO

(Di sabato 18 maggio 2024) Vedere unche,unain, afferra un faldone pieno die si dà alla fuga mentre i suoi colleghi se le danno di santa ragione è certamente surreale. Eppure è quello che è successo neldi Taiwan. Un episodio che può anche strappare un sorriso, ma che nasconde una realtà sempre più esplosiva nell’isola contesa fra la Cina e i suoi fedelissimi e il Partito dei separatisti, che invece non vorrebbero il ritorno di Taiwan sotto il controllo di Pechino. Il parapiglia in Aula si è verificatola discussione per la riforma del potere legislativo, che vorrebbe conferire all’Assemblea un maggiore controllo sull’operato del Governo. (continua dopo il) Questi si menano e pure ...

Baby Reindeer finisce in Parlamento, ecco i dettagli - Baby Reindeer finisce in parlamento, ecco i dettagli - In una lettera vista da Deadline, Nicolson ha chiesto a Benjamin King, direttore senior delle politiche pubbliche di Netflix nel Regno Unito, di fornire prove della fedina penale di Harvey dopo aver ...

Elezioni Europee, come funziona il voto: cos'è il Parlamento europeo e quanti sono i deputati eletti in Italia - Elezioni Europee, come funziona il voto: cos'è il parlamento europeo e quanti sono i deputati eletti in Italia - L'8 e il 9 giugno 2024 si vota per le elezioni Europee: come funzionano, cos'è il parlamento europeo, quanti deputati si eleggono e quanti può garantirne l'Italia ...

Come funziona e cosa fa il Parlamento europeo - Come funziona e cosa fa il parlamento europeo - Dal numero di deputati alle commissioni fino al perché i lavori sono divisi tra Bruxelles e Strasburgo: come funziona l'Europarlamento ...