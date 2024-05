De Zerbi SVELA il suo FUTURO | Io andrò ad allenare QUELLA SQUADRA la prossima stagione

(Di sabato 18 maggio 2024) Roberto Deandrà adil Milan ladopo Pioli? Ecco le PAROLE del tecnico del Brighton Tra gli allenatori accostati alla panchina del Milan per il dopo Pioli c’è anche Roberto De. L’attuale allenatore del Brighton ha fatto chiarezza sul suo. Ecco cosa ha detto: LE PAROLE – «Vi posso garantire che non ho nessun club alle

“De Zerbi ha detto no”: rifiuto clamoroso in Serie A | C’è l’inatteso annuncio - “De zerbi ha detto no”: rifiuto clamoroso in Serie A | C’è l’inatteso annuncio - Il nome di Roberto De zerbi continua a girare per l’Europa, ma c’è un clamoroso rifiuto per una squadra di Serie A ...

Panchina Milan, piace De Zerbi ma c’è un problema: clausola eccessiva - Panchina Milan, piace De zerbi ma c’è un problema: clausola eccessiva - Roberto De zerbi sarebbe un profilo gradito al Milan ma il nodo clausola frena la trattativa con il Diavolo. Continua a tenere banco la scelta del prossimo allenatore del Milan. La rosa dei candidati ...

Farioli, l'italiano che piace all'Ajax: bel gioco, invenzioni e difesa solida, così ha conquistato gli olandesi - Farioli, l'italiano che piace all'Ajax: bel gioco, invenzioni e difesa solida, così ha conquistato gli olandesi - L'allenatore italiano del Nizza Francesco Farioli, ex allievo di De zerbi, non solo può sognare la Champions League in Francia, ma ha sedotto l'Ajax in crisi e potrebbe allenare in Olanda ...