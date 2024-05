Arriva la burrata con dentro le ricette regionali italiani pronta in due minuti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 18 maggio 2024) E se ladiventasse un contenitore, un mezzo di trasporto? Tra le innovazioni di Cibus, il salone internazionale dell'alimentazione a Parma, ci incuriosisce l'ultima idea di Domenico Notartomaso, fondatore del Consorzio Da Molise. L'immagine di unache custodisce al suo interno la 'nduja è la sintesi perfetta dei due prodotti di maggiore successo della gastronomia italiana negli ultimi anni, soprattutto all'estero, dove sono ormai sdoganati dall'antipasto al dolce. Non senza eccessi. Dietro alla confezione appena brevettata c'è però dell'altro, la formula ci porta a guardare allada un punto di vista nuovo. «L'idea mi è nata durante una cena in un pessimo ristorante italiano in Cina. Mi hanno proposto un piatto di pasta indegno, così ho chiesto dello chef e sono andato in cucina. E mi sono preparato da solo uno ...