Toti | Carozzi a pm - pressing per concessione a Spinelli

(Di sabato 18 maggio 2024) Avrebbe confermato di aver subito pressioni per cambiare idea e votare a favore della proroga dellatrentennale al gruppodel Terminal Rinfuse, Giorgio, ex giornalista componente del comitato di gestione del porto in rappresentanza del Comune di Genova, sentito come teste ieri nell'inchiesta dei pm coordinati dal procuratore Nicola Piacente sul presunto sistema di corruzione che ha portato all'arresto, tra gli altri, di Giovanni, che ha votato in rappresentanza del Comune guidato da Marco Bucci, pare abbia chiarito con dettagli la vicenda.