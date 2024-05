(Di sabato 18 maggio 2024) Le parole di Davide, tecnico del, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista della gara contro il Cagliari Davideha parlato in conferenza stampa su quella che sarà la sfida delcontro il Cagliari. «Oggi siamo arrivati ad un punto che, se ci fermiamo all’errore del compagno, non ce lopiù

Ballardini AVVISA il Sassuolo: «Ora NON possiamo più sbagliare per raggiungere la SALVEZZA» - ballardini AVVISA il sassuolo: «Ora NON possiamo più sbagliare per raggiungere la SALVEZZA» - Davide ballardini ha parlato in conferenza stampa su quella che sarà la sfida del sassuolo contro il Cagliari. «Oggi siamo arrivati ad un punto che, se ci fermiamo all’errore del compagno, non ce lo ...

