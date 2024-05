(Di sabato 18 maggio 2024) Prato, 18 maggio 2024 – Un affascinante incontrosi è tenuto presso l'Hotel Ermitage di, organizzato dai clubI Medicei eLe Signe. Il tema della serata, "Uomini liberi a Prato", è stato splendidamente sviluppato dal relatore Piero Riccomini, il quale ha condotto un avvincente excursus storico sulle vicissitudini della città di Prato. Riccomini ha esplorato le origini di Prato, soffermandosi in particolare partendo dell'episodio del sacco della città ad opera delle truppe spagnole. Questo tragico evento, seppur devastante, ha rappresentato un punto di svolta per la comunità pratese, dimostrando una straordinaria capacità di risorgere dalle proprie ceneri., meetinga ...

Lions, l’incontro interclub a Poggio a Caiano - lions, l’incontro interclub a poggio a Caiano - Prato, 18 maggio 2024 – Un affascinante incontro interclub si è tenuto presso l'Hotel Ermitage di poggio a Caiano, organizzato dai club lions poggio a Caiano I Medicei e lions Le Signe. Il tema della ...

Siracusa. ‘Changing The World’, Lions Club: «Quando cambiamo le nostre comunità, cambiamo il mondo» - Siracusa. ‘Changing The World’, lions Club: «Quando cambiamo le nostre comunità, cambiamo il mondo» - «La dott.ssa Patty Hill, Presidente Internazionale dei lions Club, massima autorità del Club Service a livello mondiale, ha lanciato il Tema "Changing The World" di valenza significativa nel campo soc ...