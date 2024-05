Addio a Franco Di Mare - giornalista fino alla fine

Franco Di Mare, come è morto e come si è ammalato: l'amianto, le missioni di guerra e il tumore raro - Franco Di Mare, come è morto e come si è ammalato: l'amianto, le missioni di guerra e il tumore raro - Piena giustizia. È ciò che chiede la famiglia di Franco Di Mare, il giornalista Rai morto a 68 anni. «È inaccettabile morire così, i responsabili vanno individuati ...

Morto Franco Di Mare, il giornalista Rai aveva 68 anni - Morto Franco Di Mare, il giornalista Rai aveva 68 anni - Franco Di Mare, il popolare giornalista della Rai, è venuto a mancare all'età di 68 anni.

Franco Di Mare, il matrimonio con la compagna Giulia Berdini due giorni prima di morire: stavano insieme da 8 anni - Franco Di Mare, il matrimonio con la compagna Giulia Berdini due giorni prima di morire: stavano insieme da 8 anni - Si era sposato solamente due giorni fa Franco Di Mare, il giornalista Rai morto oggi a causa di un mesotelioma. Fidanzato da otto anni con Giulia Berdini, responsabile dei servizi ...