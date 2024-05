Monaco-Nantes domenica 19 maggio 2024 ore 21 | 00 | formazioni - quot - pronostici

(Di sabato 18 maggio 2024) Poteva essere partita vera con la lotta per la Champions che si intrecciava con quella salvezza: invecehanno raggiunto i loro obiettivi con 90 minuti di anticipo. La squadra di Huetter è matematicamente seconda in classifica dopo la vittoria sul Montpellier e il contemporaneo pareggio del Brest. I 6 punti di vantaggio sul quarto posto garantiscono un ritorno InfoBetting: Scommesse Sportive e

L'Arsenal spera ma è match point per il Manchester City - L'Arsenal spera ma è match point per il Manchester City - domenica 19 alle 21: Tolosa-Brest, monaco-nantes, Lilla-Nizza, Lione-Strasburgo, Lens-Montpellier, Le Havre-Marsiglia, Metz-Psg. In Olanda (chiusura domenica alle 14.30) titolo al Psv, davanti al ...

Pronostici Ligue 1 2023-24 34a giornata - Pronostici Ligue 1 2023-24 34a giornata - Pronostici Ligue 1 2023-24 34a giornata. Analisi, quote e free pick sul campionato di calcio francese in campo domenica 19 maggio.

Ligue 1, il Tolosa rovina l'ultima di Mbappé a Parigi. Fonseca 3° con il suo Lille - Ligue 1, il Tolosa rovina l'ultima di Mbappé a Parigi. Fonseca 3° con il suo Lille - Penultimo turno di Ligue 1 ricco di emozioni e di sorprese. Il Tolosa rovina la festa di Mbappé (a segno) e del Paris Saint-Germain vincendo 3-1.