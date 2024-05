(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) – Non sprecare la lezione della pandemia Covid. Così inlo scorso anno hanno deciso di trasformare icon l'igienizzante per le mani, usati durante l'emergenza sanitaria, in distributori gratuiti diper la prevenzione del. E dopo un anno queste macchine ormai si trovano nelle, nellee L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Funziona l'iniziativa di prevenzione varata per ridurre l'incidenza di melanoma. L'esperienza dell'attivista ambientale italiano residente nei Paesi Bassi Non sprecare la lezione della pandemia Covid. Così in Olanda lo scorso anno hanno deciso di ...

Lotta al melanoma. In Olanda creme solari gratis da dispenser in spiagge, scuole e parchi - Lotta al melanoma. In olanda creme solari gratis da dispenser in spiagge, scuole e parchi - Così in olanda lo scorso anno hanno deciso di trasformare i dispenser con l'igienizzante per le mani, usati durante l'emergenza sanitaria, in distributori gratuiti di creme solari per la prevenzione ...

Europa, il paese felice che non c’è più - Europa, il paese felice che non c’è più - Fu Moresnet, tra Belgio, olanda e Germania. Aveva un solo poliziotto ma non prigioni. Durò cento anni. La Prima guerra mondiale lo spense ...

Concerto “Carmina Burana” di Carl Orff - Concerto “Carmina Burana” di Carl Orff - Adriaan De Wit, Pianista (1952) è un pianista, compositore, insegnante di canto e fotografo olandese-austriaco. Adriaan de Wit ha studiato ad Amsterdam e Salisburgo pianoforte, clavicembalo, direzione ...