Colleferro Furto al supermercato Alla cassa paga alcune piccole cose ma esce con lo zaino pieno di prodotti per l’estetica e repellenti anti-zanzare 27enne georgiano arrestato dai Carabinieri

Amante della cosmesi e con l’ossessione delle zanzare: furto da 450 euro nel supermercato - Amante della cosmesi e con l’ossessione delle zanzare: furto da 450 euro nel supermercato - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di colleferro hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne georgiano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di furto ...

