Tributo a Vasco e Ligabue | Fusaro e La sonata di Auschwitz | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ile aRossi al Keller Factory, l’incontro con Diegoal Modernissimo di Nembro e “Ladi” a San Giovanni Bianco. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 2 febbraio. Ecco gli appuntamenti.Dal 2 al 25 febbraio alla Sofi Gallery in via Tremana, 5/A a, sarà allestita la mostra “Respiro d’artista”. Gli artisti in mostra sono: Daniela Moretti, Francesco Loliva, Luigi Lucernini (Luce), Mariano Carrara, Serena Nicosia, Tâmisa Trommer e Umberto Salmeri. L’opening si terrà venerdì 2 febbraio alle 19.e domani (3 febbraio, ndr) alle 20.45 al Teatro San Giorgio, a, andrà in scena lo spettacolo “Natura morta in un ...