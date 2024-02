Rossi Lega | Le Poggiola avrà il defibrillatore

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Arezzo, 1 febbraio 2024 – Iniziativa del Capogruppo consiliareFedericoche si è attivato per installare unin Loc. Le. "Il territorio comunale è sempre più cardioprotetto, infatti a breve sarà installato un DAE nella Piazza centrale in Loc. Le. Tutto questo è stato possibile grazie alla donazione dello strumento e della relativa teca protettiva da parte dell'Azienda Tecnosicurezza s.n.c.. Ho portato avanti questa iniziativa perché reputo importante dotare il nostro Comune del maggior numero possibile di defibrillatori, focalizzando l'attenzione sulla salute degli aretini, garantendo l'assistenza immediata. La cardio protezione territoriale riveste un ruolo di primaria importanza e soprattutto è fondamentale la tempestività dell’intervento in caso di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59-51 Due su due ai liberi per Hernangomez 59-49 Fallo assurdo fischiato a Flaccadori in attacco , con ... (oasport)

La battaglia contro la pirateria nel mondo del calcio ora ha un'arma in più. Da oggi, infatti, è in funzione il Piracy Shiled, la nuova piattaforma contro il ...Il Milan sta lavorando per creare una squadra Under 23 per valorizzare i giovani talenti del settore giovanile. Dipenderà dall'idoneità delle squadre in fase di iscrizione al campionato. L'obiettivo è ...La nuova stagione legata all’attività su strada sta per prendere il via e di conseguenza, come avviene dal lontano 1972, i Giudici di Gara del Veneto, guidati dalla padovana Chiara Compagnin e affianc ...