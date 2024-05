Ucraina - Zelensky manda i detenuti in guerra Russia | Usa e Europa giocano col fuoco

(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) – L’si prepara are inanche i. Laintanto frena nell’offensiva nella regione di Kharkiv, mentre invia messaggi ambivalenti. Dalla Cina, il presidente Vladimir Putin mostra una apparente apertura al negoziato. Da Mosca, nelle stesse ore, piovono nuove minacce verso Usa e Ue. Sul campo, dopo una settimana ad altissima tensione per l’offensiva russa nell’oblast di Kharkiv, la situazione nella regione sembra stabilizzarsi. Lafrena, il muro ucraino regge grazie all’invio di uomini e mezzi. L’esercito di Kiev, in difficoltà durante inverno e primavera per carenza di armi e munizioni, pare destinato ad allargarsi nelle prossime settimane. Dopo la mobilitazione che porterà al fronte centinaia di migliaia di uomini di età tra i 25 e i ...

