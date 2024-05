È l' inferno - se avessi fatto le mie inchieste | scontro totale tra Fusani e Sansa in tv

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024)durissimo tra Claudiae Ferruccioda David Parenzo a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 17 maggio. In studio si parla del caso di Giovanni Toti e dell'inchiesta per corruzione a Genova e gli animi si scaldano subito. "Haifurto di libertà delle persone scatenando l'dal punto di vista mediatico quando facevi il giornalista contro persone che poi sono risultate innocenti", attacca la giornalista. Che prosegue: "Caro, il furto di democrazia è grave ma il furto della libertà individuale e personale è altrettanto grave". Quindi lagli ricorda che ci sono state "vite rovinate perche dopo anni si sono dissolte come l'aria. Con l'uso di intercettazioni, caro...". ...