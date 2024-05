Isola d’Elba - aeroporto | nuovi voli con la Germania Collegamenti da Mannheim e Friedrichshafen

(Di venerdì 17 maggio 2024) Inaugurate oggi, 17 maggio 2024, duecollegamento aerei dallacon la compagnia aerea Rhein Neckar Air: in particolare, alle 9.35 è atterrato all'di Marina di Campo, il volo in arrivo da, città nel sud ovest dellanon lontana da Francoforte, e alle 13.15 quello in arrivo da, sul lago di Costanza L'articolo proviene da Firenze Post.

Tempesta di Pentecoste in arrivo, quando e dove. Il meteorologo Ferrara: «Rischio nuovi nubifragi e criticità». Le previsioni meteo - Tempesta di Pentecoste in arrivo, quando e dove. Il meteorologo Ferrara: «Rischio nuovi nubifragi e criticità». Le previsioni meteo - Tempesta di Pentecoste in arrivo sull'Italia. Sono stati giorni di forte perturbazione in germania e nel Nord Italia, collegata a una circolazione ciclonica stazionaria ...

Bene indice Zew, Ppi Usa in aumento - Bene indice Zew, Ppi Usa in aumento - Indice Zew della germania risulta sopra le aspettative mentre l’indice dei prezzi al consumo degli Usa aumenta oltre le attese.

Emissioni camion: la Germania sorride e l’Italia sbuffa con la nuova legge Ue - Emissioni camion: la germania sorride e l’Italia sbuffa con la nuova legge Ue - Il Consiglio dell'Ue ha approvato il nuovo (e più stringente) regolamento che limita le emissioni di CO2 dei camion.