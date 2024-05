(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) – Ilcomincia a mollare la presa sul Nord dell'Italia ma anche, sabato 18 maggio 2024, per le condizioniscatta l'sul. La pia caduta negli ultimi giorni ha lasciato il segno sul territorio e fa scattare l'per rischio idraulico. L'elevata criticità, secondo la Protezione Civile, riguarda L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, ...

Maltempo, oggi tregua meteo ma ancora allerta rossa in Veneto - maltempo, oggi tregua meteo ma ancora allerta rossa in Veneto - Il governatore Luca Zaia, con un post su Facebook, ha sottolineato di aver dichiarato "lo stato di emergenza per la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sul Veneto. Si aprono adesso le ...

Stato di emergenza per il maltempo in Veneto - Stato di emergenza per il maltempo in Veneto - Il maltempo ha colpito duramente diverse aree del Veneto, con piogge torrenziali che hanno causato ingenti danni. Solo nella serata di giovedì, la Protezione Civile ha ricevuto 2.400 chiamate di ...

Previsioni meteo per sabato 18 maggio. Il maltempo si sposta al Sud - Previsioni meteo per sabato 18 maggio. Il maltempo si sposta al Sud - © MeteoGiuliacci - riproduzione riservata Fonte: MeteoGiuliacci.it Autore: Mario Giuliacci ...