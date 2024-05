Una nuova mappa 3D tracciata con l’intelligenza artificiale di Google rivela una fetta misteriosa ma bellissima del cervello umano

La ricerca sta lavorando per scoprire come si comporta il Cervello umano quando non facciamo nulla. Vediamo cosa è stato scoperto finora Il Cervello umano è un organo complesso e affascinante, in continua evoluzione e pronto ad adattarsi alle ...

I casi di infezione da Taenia solium non sono così rari, soprattutto in specifiche aree del mondo, ma oggi sappiamo come affrontarli - I casi di infezione da Taenia solium non sono così rari, soprattutto in specifiche aree del mondo, ma oggi sappiamo come affrontarli - liquor e cervello, possono diventare più frequenti per via della crescente simbiosi tra esseri umani e animali. In un mondo globalizzato e con tecniche diagnostiche sempre più avanzate, dobbiamo ...

Covid, virus da naso a cervello: così può aumentare rischio Parkinson, lo studio - Covid, virus da naso a cervello: così può aumentare rischio Parkinson, lo studio - Il Covid passa da naso a cervello e può aumentare il rischio Parkinson. L'agenzia di stampa Adnkronos ha riportato questa inquietante scoperta. Sussiste una relazione pericolosa tra il virus e la sudd ...

Un pezzo di cervello umano mappato con dettagli mai visti prima: ecco come appare - Un pezzo di cervello umano mappato con dettagli mai visti prima: ecco come appare - Vi siete mai chiesti come è fatto il cervello da molto, molto vicino Abbiamo una foto di 1 millimetro cubo dell'organo più importante che abbiamo.