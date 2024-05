Alla fine - le coscienze si ribellano solo quando di mezzo c’è Israele

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 18 maggio 2024) Al direttore - L’antisionismo è la dissimulazione disonesta dell’antisemitismo.Michele Magno “Anche nel democratico più liberale si può nascondere una sfumatura di antisemitismo: egli è ostile all’ebreo nella misura in cui questi osa pensarsi, appunto, ebreo”. (Jean-Paul Sartre) Al direttore - Dura da molti mesi la tragedia immane che contrappone la disperazione israeliana a quella palestinese. E durano da molti mesi la protesta e la richiesta di pace che si levano dsocietà civile e da ambienti politici e universitari. Non sempre con equilibrio e non sempre con equidistante senso storico. Inutile chiedersi perché i morti di Gaza suscitino comprensibile empatia, ma lo stesso non accada per i massacrati del 7 ottobre. L’uso dell’empatia dipende da molti fattori, fra i quali, oltre a quello dei numeri, quello della propaganda e dei finanziamenti occulti che la ...