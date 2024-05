Giro d’Italia - oggi quattordicesima tappa | orari - come vederla in tv

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) – Il2024 proponela, la cronometro Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda di 31 km. E’ la seconda frazione contro il tempo dopo la Foligno-Perugia (settima) dominata la scorsa settimana dalla maglia rosa Tadey Pogacar. La frazione del 18 maggio, che sarà trasmessa in diretta tv e streaming, dovrebbe adattarsi alle caratteristiche di Filippo Ganna. La crono disi snoda lungo un tracciato regolare, senza salite e strappi: qualche saliscendi, ma nulla che possa mettere in crisi gli specialisti della prova contro il tempo. Pogacar non rischia nulla e, anzi, potrebbe sfruttare l’opportunità per consolidare ulteriormente il primato in classifica generale. La...