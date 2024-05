7 Maggio 2024 – Battuta d’arresto per il procedimento penale contro Trump sui documenti di Mar-a-Lago Rinviato sine die

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il magistrato che presiede ilai danni dell’ex presidente Usa Donaldin Florida – con l’accusa di aver accumulato segreti riservati nella sua tenuta di Mar-a-dopo il termine della sua presidenza – haa tempo indeterminato il processo, originariamente previsto per il 20. L’offensiva dell’occupazione israeliana a Rafah porterebbe a un disastro umanitario. Lo ha detto il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov. Il governo dell’Argentina ha annunciato il prossimo stop alle trasmissioni digitali in chiaro di Telesur, il canale di notizie con sede in Venezuela. Il comandante in capo dell’Esercito nazionale libico (Enl), generale Khalifa Haftar, ha ricevuto la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e la sua delegazione di ...

Corsi di orientamento e formazione , per favorire l’inclusione socio-lavorativa di minori e di giovani -adulti, dai 14 ai 25 anni, sottoposti a procedimento penale dall’Autorità giudiziaria minorile e quelli in carico al Centro per la giustizia ...

La grottesca caricatura del garantismo - La grottesca caricatura del garantismo - In questi diciotto mesi di governo, abbiamo assistito allo spettacolo di una destra convinta che la definizione della propria legittimità politica alla guida ...

Inchiesta su appalti Asur, archiviazione anche per ex dg Marini - Inchiesta su appalti Asur, archiviazione anche per ex dg Marini - La Procura contestava a vario titolo per gli indagati i reati di corruzione, tentato abuso d'ufficio, turbativa della libertà degli incanti e tentata turbativa del procedimento di ... non sono stati ...

Il leader curdo Selahattin Demirtas condannato a 42 anni di prigione in Turchia - Il leader curdo Selahattin Demirtas condannato a 42 anni di prigione in Turchia - Il 16 maggio il carismatico leader curdo Selahattin Demirtas, detenuto da otto anni, è stato condannato a 42 anni di prigione per “attentato all’unità dello stato”. Leggi ...