La nuova arma russa contro i satelliti Usa | ecco l' ultimo piano di Putin

(Di sabato 18 maggio 2024) Il vertice tra il presidente russo Vladimire quello cinese Xi Jinping andava in scena ieri a Pechino mentre le truppe di Mosca avanzavano nella regione ucraina di Kharkiv.e Xi hanno dichiarato che l'asse Mosca-Pechino «garantisce stabilità al mondo», facendo da contrappeso agli Stati Uniti. Dicono «no a un'escalation del conflitto ucraino», monito alla Nato affinché non intervenga. E ricordano che aumenteranno «l'interazione militare e le esercitazioni congiunte». La Cina non rinuncia ad aiutare la Russia sul lato militare, a dispetto di quanto Xi aveva detto al presidente francese Emmanuel Macron nella visita a Parigi del 6 maggio. Nel clima da Guerra Fredda, il Wall Street Journal ha rinnovato l'allarme su armi spaziali, forse nucleari, che la Russia sviluppa per distruggerein orbita fin dalle prime ore di ...

L' offensiva finale russa potrebbe non essere troppo lontana secondo gli strateghi di Kiev. E mentre Mosca intensifiva gli attacchi, il fronte orientale rischia di collassare

Ucraina, Zelensky manda i detenuti in guerra. Russia: "Ue e Europa giocano col fuoco" - Ucraina, Zelensky manda i detenuti in guerra. Russia: "Ue e Europa giocano col fuoco" - Dalla Cina, il presidente Vladimir putin mostra una apparente apertura al negoziato. Da Mosca, nelle stesse ore, piovono nuove minacce verso Usa e Ue. Sul campo, dopo una settimana ad altissima ...

Ucraina, Zelensky manda i detenuti in guerra. Russia: "Usa e Europa giocano col fuoco" - Ucraina, Zelensky manda i detenuti in guerra. Russia: "Usa e Europa giocano col fuoco" - L'Ucraina si prepara a mandare in guerra anche i detenuti. La Russia intanto frena nell'offensiva nella regione di Kharkiv, mentre invia messaggi ambivalenti. Dalla Cina, il presidente Vladimir putin ...

Guerra Russia-Ucraina, Putin: “Non vogliamo Kharkiv, ma una zona cuscinetto”. Scontro tra Washington e Kiev sull'uso dei missili in Russia - Guerra Russia-Ucraina, putin: “Non vogliamo Kharkiv, ma una zona cuscinetto”. Scontro tra Washington e Kiev sull'uso dei missili in Russia - Con l'invasione avviata una settimana fa dai confini nord-orientali dell'Ucraina, la Russia non punta ad impadronirsi di Kharkiv, la seconda città del Paese, con due milioni di abitanti. E' quanto aff ...