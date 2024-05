Tonon parla del patch che gli si è staccato in tv | Momento imbarazzante

(Di sabato 18 maggio 2024) Un po’ di settimane fa Raffaelloè stato ospite da Federica Panicucci a Mattino Quattro perre dicutanei, parrucchini e trapianti. Nel farlo ha confessato di portare unche però, nel toccarselo, si è scollato dalla cute per errore. Undiventato virale che ha però causato qualche imbarazzo al diretto interessato. “Durante una discussione in diretta mi sono toccato i capelli e un lato delcutaneo si è alzato, mostrando il dispositivo parzialmente scollato. È stato un, ma ci tengo a spiegare perché è successo”, ha dichiarato a Novella 2000. E ancora: “Ilcutaneo è un brevetto e un marchio registrato, che offre un trapianto di capelli non chirurgico realizzato su misura. ...

Il patch cutaneo di Raffaello Tonon si è stacca to in diretta durante una puntata di Mattino 4. Ecco il video L'articolo Incidente in diretta per Raffaello Tonon : la sua patch cutanea si stacca davanti a Federica Panicucci (VIDEO) proviene da ...

Il turismo estetico è un fenomeno sempre più diffuso fra gli italiani. Se ne è discusso qualche giorno fa a […] Continua a leggere Raffaello Tonon , “incidente” a “Mattino 4”: il patch si stacca in diretta su Perizona.it

Raffaello Tonon rivela il vero motivo dietro l'incidente avuto in diretta a Pomeriggio Cinque con il suo patch Cutaneo L'articolo Raffaello Tonon : ‘Il patch è stupendo , ho sbagliato io’ proviene da Novella 2000.

Raffaello Tonon: ‘Il patch è stupendo, ho sbagliato io’ - Raffaello tonon: ‘Il patch è stupendo, ho sbagliato io’ - Raffaello tonon rivela il vero motivo dietro l'incidente avuto in diretta a Pomeriggio Cinque con il suo patch Cutaneo ...

''Guarda che si è staccato'': Federica Panicucci avvisa in diretta Raffaello Tonon che gli si è staccato il patch cutaneo - ''Guarda che si è staccato'': Federica Panicucci avvisa in diretta Raffaello tonon che gli si è staccato il patch cutaneo - ''Guarda che si è staccato'': Federica Panicucci avvisa in diretta Raffaello tonon che gli si è staccato il patch cutaneo ...

Raffaello Tonon, incidente in diretta: si stacca il patch cutaneo - Raffaello tonon, incidente in diretta: si stacca il patch cutaneo - Durante la puntata in diretta di Mattino 5, Raffaello tonon è stato protagonista di un teatrino divertente: gli si è staccato il patch cutaneo e la Panicucci lo ha avvisato ...