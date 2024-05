Le aziende italiane in ritardo sull' Intelligenza Artificiale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 18 mag. (askanews) - Dalla conoscenza dei trend di mercato tramite analisi predittive, al decision making e all'automazione di attività e di processi di routine, fino ai servizi alle persone e all'ottimizzazione delle risorse: sono solo alcuni degli ambiti in cui i modelli dipossono trasformare i modelli di business delle imprese. La rivoluzione è già in atto eppure in Italia le imprese hanno ancora molta strada da fare. E' quanto emerge dal rapporto realizzato da Minsait, (società del gruppo Indra specializzata negli ambiti della Digital Transformation e delle Information Technologies), insieme al Centro di ricerca in Leadership, Innovazione e Organizzazione CLIO dell'Università Luiss Guido Carli. La ricerca "in Italia - La rivoluzione che sta cambiando il ...