Kinds of Kindness | le prime reazione dei critici parlano di un film dark e lodano Plemons e Stone

(Di sabato 18 maggio 2024) Al Festival di Cannes 2024 è stato presentatoof, il nuovodi Yorgos Lanthimos, e le reazioni deisembrano positive. Ilofdiretto da Yorgos Lanthimos è stato proiettato in anteprima al Festival di Cannes 2024 e lereazioni sembrano confermare che il regista ha deciso di tornare ad atmosfere piùrispetto ai progetti recenti. L'anteprima al Grand Theatre Lumiere, a cui ha partecipato l'intero cast, è stata accolta con sei minuti di applausi. Il nuovodel regista grecoofè stato descritto da Yorgos Lanthimos come uncontemporaneo antologico che racconta tre diverse storie con quattro o ...

Dopo il successo di Povere Creature!, che ha fruttato ben 4 Oscar tra cui il premio come miglior attrice protagonista per Emma Stone, l’attrice e Yorgos Lanthimos tornano a collaborare a un nuovo film, Kinds of Kindness . Kinds of Kindness è un film ...

Dopo la parentesi di gran successo di Povere creature!, il greco torna al suo co-sceneggiatore abituale, e allo stile che lo ha reso celebre, con un film antologico sulle solite cupezze dell'esistenza. La recensione di Kind of Kindness di Federico ...

La sua sceneggiatura è una magnifica lezione di cinema, di quel fare cinema che crede (ancora) nelle immagini e nella loro infinita potenzialità rifiutandosi di essere l’illustrazione di un qualche […] The post «Kinds of Kindness» , Lanthimos tra ...

