Olanda - il governo-Wilders fa tremare l' Europa | l' accord - pugno di ferro sui migranti

(Di sabato 18 maggio 2024) La destra vince le elezioni, la destra va a governare. Succede nei Paesi Bassi dove, a differenza che altrove (vedi la Spagna del socialista Sanchez), il vincitore delle elezioni di ormai oltre sei mesi fa, cioè Geert(PVV), è riuscito a mettere insieme una coalizione che va da Rutte (o meglio la sue erede Dilan Yee ilgöz-Zegerius del VVD) a lui, passando per il partito degli agricoltori (BBB) e i centristi di Nuovo contratto sociale guidati da Pieter Omtzigt (NSC), un fuoriuscito del VVD. POLITICI E CIVILI - Un principio democratico basilare che tuttavia non piace ai gruppi di sinistra dell'rlamento, allarmati per l'avanzata di quella che loro chiamano “destra radicale”. Non è ancora chiaro chi guiderà l'esecutivo nei Paesi Bassi,si è tirato fuori per facilitare le trattative e si parla dell'ex ministro ...