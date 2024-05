Virtus | come chiudere i conti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 17 maggio 2024) A Casale per provare a. Lasfida ancora Tortona che giovedì si è imposta nettamente, 91-81, restando davanti dal primo all’ultimo minuto. E la? Ha fatto fatica, ha difeso male, non si è mai accesa se non raramente in attacco. Polveri bagnate per Marco Belinelli, ancora indietro Toko Shengelia. Alterno Ante Zizic: gli unici veramentenui sono stati Abi Abass e Isaia Cordinier. Servirà la loro energia. Servirà la difesa che non si è vista a Casale Monferrato. Servirà un approccio diverso. Con Iffe Lundberg ancora out, Banchi dovrà fare certe valutazioni. Rihards Lomazs, che è uno dei suoi fedelissimi – fa parte della nazionale lettone di cui Banchi è il ct –, ma ha toppato. Forse, per sopperire all’assenza di Lundberg, bisogna pensare a Ognjen Dobric. Stiamo comunque ...