Milly ricorda la giornata contro l’omofobia con tre artiste transgender

(Di sabato 18 maggio 2024) Ieri sera abbiamo assistito alla seconda puntata de L’AcchiappaTalenti diCarlucci che ha confermato l’opinione del debutto: trasmissione no-sense. Fra i vari talenti che sarebbero dovuti essere acchiappati c’è stato anche il trio delle Miss Tres, al secolo Crissy, Mariel e Mariko. “Sarebbero dovuti essere acchiappati“, perché nel dettaglio le tre ragazze filippine non sono state ‘acchiappate’ da nessun ‘acchiappatalento’ e sono così state eliminate.Carlucci le ha comunque fatte esibire: le tre hanno cantato SexBomb di Tom Jones & Mousse T interpretandola con una voce molto bassa facendo così coming out come donne. Un’esibizione già proposta in vari angoli del mondo, la più famosa è probabilmente stata ad Asia’s Go Talent un decennio fa.la ...