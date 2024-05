L’isola dei Famosi - svelati i cachet dei naufraghi

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 18 maggio 2024) La nuova edizione dedeiprosegue. Gli ascolti non sembrano però premiare il lavoro di Vladimir Luxuria e dei suoi opinionisti, ma d’altronde nemmeno Ilary Blasi era riuscita a fare di meglio lo scorso anno. I costi della trasmissione in effetti sono considerevoli, lo dimostrano anche iper ogni naufrago. Ecco le cifre svelate.deiprosegue la messa in onda, ma non mancano imprevisti di percorso. Il cast però sembra soddisfare abbastanza le aspettative che il pubblico aveva su questa nuova edizione. Di recente, sono state anche svelate le cifre che percepisce ogni naufrago comeper l’esperienza in Honduras. E non sono per nulla irrisorie. Ecco i numeri. Le curiosità sui concorrenti dedei, ...