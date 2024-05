Giornalismo in lutto - è morto Franco Di Mare

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 18 maggio 2024) AGI - Èil giornalistaDi, volto noto della Rai. Aveva 68 anni e il 28 aprile scorso aveva annunciato, mentre era ospite da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa', di essere affetto da un mesotelioma inguaribile e di averlo contratto respirando particelle di amianto negli anni in cui era corrispondente all'estero. "Abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari, si è spento a Roma il giornalistaDi. Seguirà comunicazione per le esequie" si legge in una nota della famiglia del giornalista scomparso ieri. Di, il 28 aprile scorso, in videocollegamento con Fazio, si era mostrato con un respiratore automatico che - aveva spiegato - "mi permette di essere qui" e le sue parole avevano ...