Gp di Imola - nelle prove libere Leclerc è il migliore

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 18 maggio 2024) AGI - Lavoro, novità e sorprese nel venerdì del Gran Premio dell'Emilia Romagna: una giornata interamente dedicata allequella andata in scena lungo il circuito di. E' il settimo appuntamento del Mondiale, il primo in terra europea, dove tanti team cercano conferme e miglioramenti dopo i rispettivi sviluppi aerodinamici. Grosse novità, in primis, per la Ferrari, ultima scuderia a portare i primi aggiornamenti del campionato, mettendo in pista una monoposto estremamente rivisitata con risultati incoraggianti già a partire dalle FP1, che hanno visto Charlese Carlos Sainz rispettivamente in prima (1'16"990) e terza (1'17"094) posizione sulla tabella dei tempi. Apparso in grande spolvero proprio il pilota monegasco, sulla macchina del quale è stato apportato un cambio quasi totale della power ...