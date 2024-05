Puff Daddy - spunta il video scioccante dove aggredisce la sua ex Cassie

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 18 maggio 2024) Ormai più che per la sua musicafa parlare per i suoi guai giudiziari, negli ultimi anni infatti ha ricevuto molte accuse e denunce per reati davvero gravi. Diverse donne hanno accusato il musicista di abusi, violenze, spaccio, uso di armi da fuoco illegali e traffico di esseri umani. Dopo numerose indagini, lo scorso marzo gli agenti federali hanno fatto un blitz nelle proprietà dell’ex di JLo a Los Angeles e Miami.e ilche lo incastra: le immagini con la sua ex,. Nel 2023(cantante R&M che Diddy aveva messo sotto contratto con l’etichetta Bad Boy) ha accusato il suo ex Sean Combs di violenze e abusi domestici: “Ho subito così tanto e per troppo tempo. Dopo anni di silenzio e di buio sono finalmente pronta a raccontare la ...