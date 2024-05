Catanzaro-Brescia sabato 18 maggio 2024 ore 20 | 30 | formazioni - quot - pronostici

(Di venerdì 17 maggio 2024) Una squadra neopromossa al ritorno in B dopo quasi un ventennio e un’altra ripescata dopo una stagione disastrosa sono qui adesso a giocarsi il primo turno dei playoff di Serie B: ildi Maran è di scena sul campo deldi Vivarini. I calabresi hanno concluso il torneo al quinto posto dopo aver a lungo lottato per la promozione diretta: alla lunga la InfoBetting: Scommesse Sportive e

Basket, quarti play-off: Brescia in semifinale, Milano espugna Trento e va sul 2-1 - Basket, quarti play-off: Brescia in semifinale, Milano espugna Trento e va sul 2-1 - La Leonessa domina anche Pistoia (77-98), trascinata da un super Della Valle (28 punti), e chiude la serie sul 3-0. L'Olimpia mette la testa avanti ...

Catanzaro, ci siamo quasi: contro il Brescia lo ‘start’ dei playoff - Catanzaro, ci siamo quasi: contro il Brescia lo ‘start’ dei playoff - Domani l'esordio giallorosso negli spareggi promozione. Vivarini senza Situm ma con l'usato sicuro. Maran: «Partire e finire forte». Ultimo precedente amaro per le aquile e fattore Sozza contro per en ...

Catanzaro-Brescia | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv - catanzaro-brescia | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv - dopo la sconfitta indolore del “San Nicola” contro il Bari, il Brescia vola in Calabria per affrontare il Catanzaro nei quarti di finale dei playoff di Serie B. La formazione calabrese ha perso 13 par ...