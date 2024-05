Giro d’Italia - oggi quattordicesima tappa | orari - come vederla in tv

Giro d’Italia, oggi quattordicesima tappa: orario, come vederla in tv - giro d’Italia, oggi quattordicesima tappa: orario, come vederla in tv - (Adnkronos) - Il giro d'Italia 2024 propone oggi la quattordicesima tappa, la cronometro Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda di 31 km. E' ...

Giro d'Italia 2024, la tappa di oggi: Castiglione delle Stiviere - Desenzano del Garda. Crono spartiacque - giro d'Italia 2024, la tappa di oggi: Castiglione delle Stiviere - Desenzano del Garda. Crono spartiacque - giro d'Italia, 14a tappa di sabato 18 maggio 2024: la cronometro Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda può essere la frazione spartiacque della corsa.

Riecco Van Aert: torna al Giro di Norvegia dopo il pauroso incidente di fine marzo - Riecco Van Aert: torna al giro di Norvegia dopo il pauroso incidente di fine marzo - Caduto all'Attraverso le Fiandre, si era fratturato clavicola, sterno e costole: "È solo un test, ma non vedo l'ora di rimettermi un numero sulla schiena", ha detto il belga ...