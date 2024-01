La Juventus presenta Alcaraz e… risponde il tennista | il siparietto social|Mercato

(Di giovedì 1 febbraio 2024) 2024-02-01 00:40:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: La Juve ha ufficializzato l’arrivo di Carlos. Il centrocampista argentino ha salutato il Southampton, fatto le visite mediche a Londra e firmato con i bianconeri. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva che può arrivare addirittura a 52 milioni di euro. Il prestito è oneroso e sarà pagato 3,7 milioni di euro (+200mila di oneri per l’affare), ma la cifra potrà aumentare fino a 1,9 milioni di euro in base al numero di presenze. Il diritto di riscatto è invece fissato a 49,5 milioni e anche questa cifra, pagabile in 3 esercizi, può aumentare con ulteriori bonus. L’IRONIA SOCIAL – Fin dai primi rumors, in tanti hanno scherzato con il nome del giocatore argentino, omonimo del famoso ...

Attraverso i social della Juventus, Carlos Alcaraz si presenta ai suoi nuovi tifosi: "Ciao a tutti gli juventini, sono Charly Alcaraz - le prime parole del calciatore al canale broadcast Instagram del ...