Percorsi abilitanti da 60 e 30 CFU | il numero dei posti può aumentare? VIDEO

(Di giovedì 25 gennaio 2024) In attesa dell'avvio deiper docenti, su Orizzonte Scuola tv il 22 gennaio un appuntamento dedicato con Chiara Cozzetto della segreteria nazionale Anief. Durante la puntata si è affrontata anche la questione dell'aumento deidestinati a tali. L'articolo .

E' stato pubblicato il Decreto MIM, MEF, MUR n. 256 del 28 dicembre che definisce i criteri per la determinazione del contingente del personale ... (orizzontescuola)

E' stato pubblicato il Decreto MIM, MEF, MUR n. 256 del 28 dicembre che definisce i criteri per la determinazione del contingente del personale ... (orizzontescuola)

Concorso scuola e Percorsi abilitanti . Sono i due argomenti più caldi del momento per gli insegnanti. Quando si svolgerà la prova scritta della ... (orizzontescuola)

Concorso scuola e Percorsi abilitanti . Sono i due argomenti più caldi del momento per gli insegnanti. Quando si svolgerà la prova scritta della ... (orizzontescuola)

percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU in stallo: il DPCM pubblicato lo scorso 4 agosto stenta a trovare forma. Dopo la risposta dell'ANVUR alle ... (orizzontescuola)

Sono migliaia i docenti di ruolo in possesso di un’abilitazione su altra classe di concorso, grado di istruzione o specializzati sostegno, che ... (orizzontescuola)

La questione riguardante i docenti cosiddetti ‘ingabbiati‘, in considerazione delle tempistiche per l’avvio dei percorsi abilitanti formativi all’insegnamento, riveste particolare importanza. Il ...Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sui docenti ingabbiati, mobilità e incarichi di supplenza. 1) Mi interessa sapere se ...Percorsi abilitanti formativi all'insegnamento, il numero dei posti disponibili per i docenti potrebbe aumentare