Modena , 30 marzo 2024 – Il piccolo Achille da quando è nato lo scorso 8 dicembre al Policlinico di Modena , è tor nato a casa per la prima volta lo scorso 28 marzo, quando è stato dimesso. Sarà una Pasqua speciale per la famiglia ...

Dodicenne denuncia stupro in casa a Modena: “Abusata da due amici 15enni che avevo invitato” - Dodicenne denuncia stupro in casa a modena: “Abusata da due amici 15enni che avevo invitato” - I terribili fatti si sarebbero consumati la scorsa settimana ma sono emersi solo nelle scorse ore quando la ragazzina si è presentata all’ospedale di ...

Modena, ragazza di 12 anni vittima di abusi sessuali: “Gli autori sono due minorenni” - modena, ragazza di 12 anni vittima di abusi sessuali: “Gli autori sono due minorenni” - Una ragazza di 12 anni è stata vittima di abusi sessuali fra le mura di casa. È quanto accaduto in provincia di modena e, come riportato dalla stampa locale, i presunti autori sono due giovani poco ...

Ragazzina di 12 anni violentata da due minorenni, li aveva invitati a casa per stare insieme a un'amica - Ragazzina di 12 anni violentata da due minorenni, li aveva invitati a casa per stare insieme a un'amica - Una violenza sessuale fra minorenni, avvenuta fra le mura di casa. Sono questi i contorni di una vicenda avvenuta nel Modenese è che ha come vittima una ragazzina di 12 anni e, come riporta ...