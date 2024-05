Tutti i tifosi del Manchester City esultano di spalle - tranne uno | è Noel Gallaghe - si rifiuta

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 12 maggio 2024) Idelin trasferta contro il Fulham hanno messo in scena la famosa celebrazione alla maniera dei sostenitori del Lech Poznan, dopo la vittoria per 4-0 che avvicina la vittoria della Premier League. A migliaia,uno, riconoscibile anche in campo lungo...