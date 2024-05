Moby Dick alla prova | Elio De Capitani porta in scena Welles e Melville

(Di domenica 12 maggio 2024) Roma, 12 mag – Una compagnia di attori (senza nome, a parte quelli dei rispettivi personaggi) è riunita perre il Re Lear di Shakespeare; ma il capocomico annuncia che porteranno indi Herman. Messe da parte le obiezioni (su tutte, una semplice e concreta: comere sul palco una balena?), trasformati Lear nel capitano Achab, sua figlia Cordelia nel mozzo Pip e la tempesta che sconvolge il re pazzo nel capodoglio, mutano il romanzo in rappresentazione teatrale.all’inseguimento della balena bianca… Nel 1955 Orson, il più grande genio della storia del cinema, riuscì are ina Londra il suo adattamento teatrale del romanzo di, ...

Spiagge e fondali monitorati. Ma anche puliti dai rifiuti - Spiagge e fondali monitorati. Ma anche puliti dai rifiuti - A Marina di Grosseto, bambini e volontari partecipano alla pulizia delle spiagge con Legambiente. Obiettivo: sensibilizzare alla tutela ambientale.

Noli, torna il Moby Dick Festival Riviera: dal 17 al 19 maggio nel segno di Matteo Garrone - Noli, torna il moby dick Festival Riviera: dal 17 al 19 maggio nel segno di Matteo Garrone - Noli. Dopo il successo dello scorso anno torna in Liguria The moby dick Festival, nato nel 2018 nel borgo di Terranuova Bracciolini, in Toscana. La seconda edizione, sempre con la direzione artistica ...

Moby e Tirrenia festeggiano le mamme con il 100 per cento di sconto per il secondo passeggero - moby e Tirrenia festeggiano le mamme con il 100 per cento di sconto per il secondo passeggero - (Adnkronos) - Milano, 09.05.2024 – Viva le mamme, ma anche i papà, i figli, i nonni, le nonne, gli zii, le zie e tutti coloro che viaggiano in compagnia con ...