Tiro con l’arco - Italia sconfitta dalla Francia in finale agli Europei Quarto posto per la squadra femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) Mattinata amara ad Essen in chiave azzurra nell’ultima giornata dei Campionati2024 dicon, riservata alle finali del ricurvo. I due terzetti tricolori hanno infatti perso le rispettive finali (uomini per l’oro, donne per il bronzo), mentre nel pomeriggio l’proverà a rimpinguare il suo bottino di mede nella rassegna continentale con Tatiana Andreoli che sfiderà la francese Lisa Barbelin per il terzonell’individuale.agrodolce per il team maschile comda Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi, che aveva festeggiato venerdì la qualificazione olimpica per Parigi 2024 grazie al successo in semiall’ultima volée contro l’Olanda. Quest’oggi i nostri portacolori non sono ...