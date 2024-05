Il Lecce come l’Inter prima del Sassuolo | festa notturna! Stesse polemiche?

(Di domenica 12 maggio 2024) Ilgiocherà domani alle 18.30 contro l’Udinese, ma il suo obiettivo l’ha già raggiunto: da ieri sera è salvo. Un traguardo festeggiato in grande stile, propriodel. IL TRAGUARDO – Ilda ieri sera è aritmeticamente salvo. Questo per via delle sconfitte del Frosinone controe del Cagliari contro il Milan, che fanno sì che per i vari incastri di classifica i giallorossi non possano più finire tra le ultime tre in Serie A. E lain Salento è inevitabilmente partita al fischio finale del match del Meazza, durando fino a tarda notte e con gli stessi giocatori protagonisti. Questo nonostante sia vigilia, perché domani alle 18.30 ilospita l’Udinese in quello che fino a ieri era uno ...

Il numero 40 ha un significato particolare per le religioni cristiane, e non solo. Ricorre spesso all’interno della Bibbia e la stessa Quaresima, periodo giorni compreso fra il mercoledì delle ceneri e l’inizio della Settimana Santa, prende il nome ...

Domani alle ore 15:00 c'è Lecce-Milan , gara di Primavera . ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Lecce, è fattA! Sei meritatamente AncorA in A! - lecce, è fattA! Sei meritatamente AncorA in A! - Per la prima volta nella sua storia, il lecce festeggia la salvezza in Serie A in attesa di scendere in campo. L'ufficialità giunge a seguito di Milan-Cagliari 2-0 ...

Lecce, concorrenza in aumento per un esterno - lecce, concorrenza in aumento per un esterno - La Lazio continua a seguire con grande attenzione Dorgu, esterno del lecce rivelazione del campionato di Serie A. Fabiani sta lavorando per cercare di portare il ragazzo a Formello in estate ma il DS ...

Bologna e Lecce, notte magica, tifosi in delirio per Champions e salvezza: cosa è successo a Casteldebole - Bologna e lecce, notte magica, tifosi in delirio per Champions e salvezza: cosa è successo a Casteldebole - I tifosi del Bologna hanno accolto la squadra a Casteldebole tra cori, festeggiamenti e applausi per la Champions League sempre più vicina. Esulta anche il lecce per la salvezza ...