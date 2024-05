Chi è Piera Maggio - la mamma di Denise Pipitone ospite a Domenica In

(Di domenica 12 maggio 2024) . Marito, figli Chi è, ladiquesto pomeriggio aIn? Tutta Italia da anni si è appassionata alla storia di, scomparsa a Mazzara del Vallo, in Sicilia. Una storia di cui si è tornato a parlare negli ultimi giorni, perché la donna ha rivelato di aver trovato due dispositivi di ascolto occultati all’interno delle prese elettriche di casa sua.è stata sposata con Toni, un muratore che lavora in Germania che è anche il padre del suo primo figlio, Kevin. Classe 1971, la donna ha visto stravolta la sua vita dopo la scomparsa della figlia. Era il 2004. Da ...

Nuove rivelazioni di Piera Maggio a Chi l'ha visto sul giallo delle cimici trovate in casa a 20 anni dalla scomparsa della figlia Denise Pipitone : "In corso indagini per violazione della privacy"

