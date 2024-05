Milan - non c’è accordo per il rinnovo di Camarda | ecco tutta la verità

Zhang salva l'Inter, ma Buongiorno si allontana: gli scenari - Zhang salva l'Inter, ma Buongiorno si allontana: gli scenari - O meglio, non potrà farlo a meno di cessioni importanti, perché le casse piangono. Vero, Steven Zhang ha trovato l'accordo con Pimco, azienda statunitense che si occupa di gestione globale degli ...

Di Marzio: “Il Milan non ha trovato il mister per la prossima stagione” - Di Marzio: “Il milan non ha trovato il mister per la prossima stagione” - Gianluca Di Marzio ospite negli studi di Sky ha fatto il punto sulla panchina del milan, che è ancora alla ricerca di un ...

Camarda Milan, nuovo INCONTRO con gli agenti dell’attaccante! Cosa filtra sul rinnovo - Camarda milan, nuovo INCONTRO con gli agenti dell’attaccante! Cosa filtra sul rinnovo - Camarda milan, nuovo INCONTRO con gli agenti dell’attaccante! Cosa filtra sul rinnovo del contratto: le ultime Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda Francesco Camarda, il cui futuro in ...