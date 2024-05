Marta - Lavinia ed Elena donne coraggios - un abbraccio speciale nel giorno della festa della mamma

(Di domenica 12 maggio 2024) Varese, 12 maggio 2024 – Oggi, un, tre mamme a Varese e a Lonate Pozzolo che non possono vivere con felicità ildedicato a loro.Criscuolo, nonna ediLimido, la trentasettenne ferita gravemente dall’ex marito che ha gli ha ucciso il padre, Fabio Limido., nonna, oggi dà l’forte al nipotino, quell’che il piccolo, un bimbo di 4 anni, non può ancora ricevere dall’adorata, in ospedale, l’, forte, pieno di amore, come fosse quello ...

Non poteva più vedere il figlio di 3 anni Marco Manfrinati . Almeno finché non fossero stati risolti i procedimenti per stalking a suo carico nei confronti dell'ex moglie ...

"Lavinia è una tigre: è fuggita per salvare se stessa e suo figlio e ora sta lottando e ottenendo risultati che la porteranno ad essere come prima. Poi la ferita interiore la cureremo insieme". È Marta Criscuolo, la madre di Lavinia Limido, a ...

Marta, Lavinia ed Elena donne coraggiose, un abbraccio speciale nel giorno della festa della mamma - Marta, lavinia ed Elena donne coraggiose, un abbraccio speciale nel giorno della festa della mamma - Varese e Lonate Pozzolo, ognuna di loro sta vivendo un momento difficile della vita e sta provando ad affrontarlo a testa alta ...

In mille per Lavinia. Uniti contro la violenza al fianco di mamma Marta: "Ora mi sento meno sola" - In mille per lavinia. Uniti contro la violenza al fianco di mamma Marta: "Ora mi sento meno sola" - "lavinia è una tigre: è fuggita per salvare se stessa e suo figlio e ora sta lottando e ottenendo risultati che la porteranno ad essere come prima. Poi la ferita interiore la cureremo insieme". È Mart ...

“Forza Lavinia!”, Varese risponde all’appello della famiglia Limido con una grande e spontanea partecipazione popolare - “Forza lavinia!”, Varese risponde all’appello della famiglia Limido con una grande e spontanea partecipazione popolare - Tanta emozione traspirava nei volti dei partecipanti, semplici cittadini così come moltissimi amici della famiglia Limido, particolarmente conosciuta a Varese. Manifestazione di solidarietà e ...