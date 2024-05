Ecco il Fondo che aiuta gli italiani a comprare casa

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 12 maggio 2024) Superbonus e incentivi all’efficienza energetica o per la sostituzione serramenti a parte, esiste in Italia undi garanzia chel’acquisto della prima. Il suo meccanismo rende infatti meno difficile ottenere il mutuo dalla banca. Un buono strumento quindi a disposizione degliper coronare, malgrado i maxi-tassi di interesse fissati dalla Banca centrale europea, il desiderio di vivere in una abitazione di proprietà. Così da poter dire una volta superato cancello o portone, “tutto questo è mio”, o perlomeno, lo sarà non appena rimborsato il mutuo. Nelle intenzioni del governo Meloni i primi destinatari deldi garanzia sono i giovani e le famiglie numerose. Le possibilità di ottenerlo sono: acquisto della prima; acquisto e ristrutturazione ...