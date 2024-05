Giro d’Italia 2024 - Alexey Lutsenko si ritira dopo la crisi a Prati di Tivo Fortunato unico capitano dell’Astana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 12.02 Parte ora la carovana per il tratto di trasferimento da Avezzano, corsa che rimarrà neutralizzata per 7900 metri prima di dare il via ufficiale alle ...

Giro d'Italia, Pogacar inizia a dare fastidio: "Uccide la suspense ed è un po' doloroso" (L'Equipe) - Team UAE's Slovenian rider Tadej Pogacar celebrates as he crosses the finish line to win the 8th stage of the 107th Giro d'Italia cycling race, 152km between Spoleto and Prati di Tivo, on May 11, ...

Eurovision 2024, è record di ascolti: finale seguita oltre 5 milioni di spettatori - Su Rai 2, ampia pagina di sport con gli Internazionali di tennis (netto del 3,1% e 163 mila spettatori) e con il ciclismo: il Giro d'Italia sale al 19,5% di share con 1 milione 803 mila spettatori, ...