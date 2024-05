Eurovision Song Contest | trionfa la Svizzera con Nemo

(Di domenica 12 maggio 2024) Life&People.it2024: un evento ricco di significati, di moda e canzoni. Sul palco della Malmo Arena in Svezia, l’artista non-binarioha dato sfogo a tutta la sua creatività artistica. La sua performance e il brano “The code” hanno convinto tutti. Solo settima l’italiana Angelina Mango con “La noia”. Nonostante il piazzamento, la cantante lucana ha catturato l’attenzione mediatica grazie ai suoi abiti, le acconciature e il makeup. Il vincitore dell’A vincere è statoMettler, in arte, con la canzone “The code”. Nato a Berna venticinque anni fa, la sua carriera artistica inizia a Berlino, raccogliendo tante influenze che lo caratterizzano. Le prime esibizioni e ...

Svizzera vince Eurovision Song Contest 2024, Angelina 7°. Record di ascolti per la finale su Rai 1 - Ancora un record per l'Eurovision song contest che ottiene il 36% di share (due punti percentuali in più rispetto allo scorso anno) con una platea di 5 milioni 340 mila telespettatori.

