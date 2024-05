La fine della FA Cup?

(Di domenica 12 maggio 2024) Roma, 12 mag – Noi tifosi storici di calcio siamo tutti conservatori per quanto riguarda l’approccio al nostro sport preferito, anche se qualche modifica nel corso degli anni era inevitabilmente indispensabile ed ha oggettivamente migliorato lo spettacolo (penso al retropassaggio al portiere o all’abolizione del valore doppio dei goal in trasferta nei confronti diretti), il football resta uno sport che funziona benissimo così come è ed al quale servono solo pochi accorgimenti di tanto in tanto. Ecco perché la modifica imposta dalla Football Association inglese alla FA(il più antico trofeo calcisticostoria) suona un po’ come l’ultimo chiodo nella bara di una passione come la conoscevamo fin da bambini. Prima di arrivare al punto odierno urge fare una sorta di excursus storico sull’importanza unica e dal fascino inarrivabile che riveste per i ...

