Chi è Daniela Di Maggio | la mamma di Giovanbattista Cutolo - ospite a Domenica In

(Di domenica 12 maggio 2024) Oggi aIn ci saràDi: ladi, il ragazzo di soli 24 anni ucciso durante la lite per un parcheggio fuori da un pub nella centralissima piazza Municipio a Napoli. Una puntata speciale dedicata alla festa della. “Per Giogiò adesso mi sono messa in testa di cambiare le cose. Sono troppi gli innocenti che se ne vanno per mano di giovani criminali”, ha detto la donna. Per l’omicidio è stato fermato un minorenne, che davanti agli inquirenti ha ammesso di aver sparato tre volte, spiegando però di averlo fatto per difendersi. Una versione la sua che contrasta però con le immagini delle camere di video sorveglianza.Dinello studio diIn racconterà ...

Dovrà scontare 20 anni di carcere il 17enne che il 31 agosto scorso uccise con tre colpi di pistola il musicista di 24 anni Giovanbattista Cutolo, detto Giogiò , in Piazza Municipio, a...

Daniela Di Maggio , mamma di Giovanbattista " GioGiò" Cutolo , punta il dito contro il padre del killer per il gesto della pistola fatto agli amici

